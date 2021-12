Die Aussicht auf höhere Finanzierungskosten werfe einen Schatten auf eine der stärksten Antriebskräfte der jüngsten US-Aktienmarktentwicklung: Die Technologie. Ohne die Lockdowns, die den digitalen Wandel vorangetrieben hätten und das Ertragspotenzial in die Höhe hätten schnellen lassen, seien kleinere NASDAQ-Titel möglicherweise nicht mehr so verlockend wie beispielsweise Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), die ihren Wert weiterhin beweisen würden.



Man habe auch beobachtet, dass bei bestimmten Nachrichten die Märkte gelegentlich in den Risk-Off-Modus gewechselt seien - sei es, dass die Zentralbanken ihre Absicht signalisiert hätten, die Anleihekäufe zu reduzieren, oder dass es zu Versorgungsengpässen im Energiesektor, zu Transport- und Logistikproblemen oder zu Angstreaktionen bei der chinesischen Immobiliengesellschaft Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) gekommen sei. In jüngster Zeit sei das Marktvertrauen durch den jüngsten mutierten Virusstamm "Omikron" gestört worden. Dieser habe die Bedenken über die globalen Wirtschaftsaussichten sowie persönliche Ängste bezüglich der Wirksamkeit bestehender Impfstoffe wieder aufleben lassen.



Aufgrund dieser Faktoren sind wir bezüglich der Märkte etwas vorsichtiger geworden, so die Experten von Janus Henderson Investors. Insgesamt könnten die Unternehmen, die nachweislich Marktanteile gewinnen und/oder höhere Kosten kompensieren könnten, weiterhin mit Kursgewinnen belohnt werden. Die Aktienmärkte seien allerdings wenig geduldig, wenn es um Enttäuschungen gehe. Das könnte weiterhin ein günstiges Umfeld für Short-Positionen bieten.



Einen Bereich, den die Experten von Janus Henderson Investors besonders hervorheben möchten, sei der britische Markt. Hier habe eine Kombination aus niedrigen Bewertungen, pandemischer Unsicherheit und den Nachwirkungen des Brexit dazu geführt, dass der relative Abschlag auf britische Aktien auf ein Mehrjahreshoch gestiegen sei. Während ein umfassendes Serviceabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) noch in weiter Ferne zu liegen scheine, habe die Brexit-Einigung in letzter Minute Ende 2020 die Marktwahrnehmung drastisch verändert. Da die Risiken eines "schlimmeren als befürchteten Ausgangs" scheinbar abgewendet worden seien, habe dies eine Flut von Fusions- und Übernahmeaktivitäten ausgelöst, hauptsächlich aus den USA. Die öffentlichen Märkte würden jedoch oft hinterherhinken. Diese Kombination aus niedrigen Bewertungen und allgemeineren Unsicherheiten (globale Lieferkettenprobleme, Inflationsängste usw.) hat zu unserer Ansicht geführt, dass viele britische Aktien nach wie vor fundamental falsch bewertet sind, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Die Experten von Janus Henderson Investors seien der Ansicht, dass die Flexibilität von Absolute-Return-Anlagen ein nützliches Instrument sein könnte, das den Anlegern helfe, mit den Bewegungen der Zentralbankpolitik und den wechselnden Stimmungen an den Märkten zurechtzukommen. Die Experten würden vorsichtig gegenüber Fehlentscheidungen der Zentralbanken und der Erwartung einer weniger akkommodierenden Geldpolitik durch den Markt bleiben. Die verzögerte Inflationsberichterstattung bedeutet, dass der vor uns liegende Weg nach wie vor unsicher ist, so die Experten von Janus Henderson Investors. Zumal Omikron daran erinnert habe, dass die Pandemie weiterhin anhalte und Fragen zur Erholung aufwerfe, die von der Wirksamkeit der Impfstoffe abhänge.



Die Experten von Janus Henderson Investors seien der Ansicht, dass der britische Markt im Vergleich zu anderen Märkten wie den USA und Europa nach wie vor unterbewertet sei, und würden den derzeitigen Hype der Übernahmeaktivitäten beobachten. Es herrsche jedoch nach wie vor ein von Unsicherheit geprägtes Umfeld, das zahlreiche Anlagemöglichkeiten biete, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. (13.12.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Absolute Return zielt darauf ab, langfristig eine konstante, stabile und positive Rendite zu erwirtschaften, und erfordert daher Flexibilität, so Luke Newman, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Niemand wisse, was hinter der nächsten Ecke warte. Niemand wisse, woher die nächste Pandemie oder politische Krise kommen werde oder wann sie auftrete. Die Flexibilität, sich auf Marktunsicherheiten einzustellen und damit das Abwärtsrisiko etwas zu verringern, aber auch die Möglichkeit zu haben, ein eventuelles Aufwärtspotenzial zu nutzen, sei absolut entscheidend.Ein Beispiel dafür sei das Jahr 2021. Im letzten Quartal 2020 seien die Märkte von Unsicherheiten geprägt gewesen. Wer würde der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein? Wie wirksam seien die Impfstoffe? Würde es zu einem No-Deal-Brexit kommen? Die Antworten hätten dann für gute Stimmung gesorgt und dazu beigetragen, dass die Aktienmärkte Rekordwerte erreicht hätten. In Verbindung mit der geld- und fiskalpolitischen Freigiebigkeit, die für die Pandemie charakteristisch gewesen sei - und die möglicherweise zu einer Überstimulierung der Volkswirtschaften geführt habe - könnte jedoch der Grundstein für eine höhere Marktvolatilität im Jahr 2022 gelegt worden sein.