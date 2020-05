Essen (www.aktiencheck.de) - US-Notenbankchef Powell konstatierte am Wochenende, dass Vertrauen erst wieder nachhaltig in die Wirtschaft zurückkehrt, wenn ein Impfstoff gegen das Virus entwickelt ist, so die Analysten der National-Bank AG.AktienTrotz eines unguten Gefühls seien die Aktienmärkte nach einem kurzen Rücksetzer in der letzten Woche wieder deutlich angestiegen. Vielleicht sei das mit dem unguten Gefühl auch genau der Grund für den Anstieg. Viele potenzielle Investoren seien nicht investiert und so stärker die Aktienmärkte steigen würden, desto größer werde die Ungeduld und die Sorge weitere mögliche Kursgewinne zu verpassen. Irgendwann steige man dann selbst wieder in die Aktienmärkte ein. Der Anstieg nähre so den Anstieg. Dass diese Aktienentwicklung das aktuelle konjunkturelle Bild vollkommen konterkariere, werde momentan ausgeblendet. An den Aktienmärkten werde die Zukunft gehandelt, aber bei nüchterner Betrachtung sei festzuhalten, dass niemand wisse, wie diese in sechs oder in zwölf Monaten aussehen werde. Insbesondere die Frage nach den Auswirkungen der um sich greifenden Öffnungsszenarien in den stark von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern auf die Infektionsraten sei reine Spekulation. Eine alte Börsenweisheit besage jedoch, dass man sich nicht gegen den Trend stellen solle, und dieser sei im Moment klar aufwärts gerichtet. Eine Fortsetzung der von den Notenbanken und von staatlicher Seite induzierten Abkoppelung der Aktienmärkte von der Realwirtschaft sei daher sehr wahrscheinlich. (19.05.2020/ac/a/m)