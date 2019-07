Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (15.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Abivax dürfte nur eingefleischten Biotech-Anlegern ein Begriff sein. Doch das Unternehmen habe zuletzt mit einem positiven Newsflow aufgetrumpft. Unter anderem im Fokus: ABX464. "Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass es sich bei ABX464 um eine oral verfügbare Substanz mit einem völlig neuartigen entzündungshemmenden Wirkmechanismus handelt. Wir verfügen bereits nach Abschluss der Phase 2a über sehr vielversprechende Wirksamkeitsdaten zur Behandlung von Colitis ulcerosa. Hinzu kommt die Lage der Sicherheitsdaten: ABX464 ist sehr gut verträglich", erkläre Abivax-Chef Prof. Hartmut Ehrlich die Besonderheit des Wirkstoffes gegenüber dem "Aktionär".Doch bis die nächsten Ergebnisse in dieser Indikation vorlägen, brauche es viel Geduld. "Wir rechnen damit, dass in der Indikation Colitis ulcerosa erste Phase-2b-Daten gegen Ende 2020 vorliegen werden. Auf dieser Basis lässt sich im Anschluss eine entscheidende Phase-3-Studie initiieren", gebe sich Prof. Ehrlich optimistisch.Doch Abivax fasse nicht nur chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa ins Auge. Vor Kurzem habe die Biotech-Hoffnung die erste Genehmigung einer Phase-2a-Studie mit ABX464 gegen Rheumatoide Arthritis erhalten. "Die Substanz hat eine Reihe von weiteren interessanten Eigenschaften. So passiert sie zum Beispiel die Blut-Hirn-Schranke. Daher könnte ABX464 auch bei neuro-entzündlichen Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose zum Einsatz kommen."Auslöser für den Kurssprung in den letzten Tagen sei allerdings eine Kapitalerhöhung. Sofinnova Partners investiere zwölf Millionen Euro und zeichne damit 1,5 Millionen neue Aktien zu 8,00 Euro zum aktuellen Marktpreis. Das sei ein enormer Vertrauensbeweis für die Forschung und Entwicklung von Abivax.Abivax besitze eine prall gefüllte Pipeline mit aussichtsreichen Wirkstoffen. An der Börse werde das Unternehmen gerade einmal mit gut 90 Millionen Euro bewertet. Im Vergleich zur US-Konkurrenz und angesichts der komfortablen Liquiditätssituation sei die Bewertung äußerst günstig. Auch charttechnisch habe sich das Bild mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie wieder merklich aufgehellt. Allerdings sei die Gesellschaft abhängig von Studienerfolgen, allen voran bei ABX464.Daher bleibt die Abivax-Aktie ein hochspekulatives Investment. Wer bereits engagiert ist, beachtet den Stopp bei 6,50 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2019)