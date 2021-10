XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

28,26 EUR +19,75% (07.10.2021, 15:54)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

27,78 EUR +17,81% (07.10.2021, 16:09)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (07.10.2021/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Das Wiesbadener Finanzinstitut sei laut Insidern in den Fokus von Finanzinvestoren geraten. Ein Konsortium um die Beteiligungsgesellschaften Advent International und Centerbridge Partners denke über eine Übernahme der Aareal Bank nach, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Dabei werde erwogen, das Unternehmen von der Börse zu nehmen. Ob es zu einer Transaktion komme, sei allerdings nicht gewiss. An der Börse habe es die Aareal Bank vor der Nachricht auf eine Marktkapitalisierung von gut 1,4 Mrd. Euro gebracht.Die Aareal Bank-Aktie befinde sich seit Mitte Juli wieder in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Ein Ausbruch über die 25-Euro-Marke würde ein frisches Kaufsignal generieren. Mit der Übernahmefantasie im Rücken könnte ein solcher Ausbruch auch gelingen. Ganz günstig sei das Papier mit einem KGV von 12 auf Basis der geschätzten Gewinne für 2021 aber nicht. Dennoch: Es komme wieder etwas Leben in die Branche, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten. Und das könne nur gut sein, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: