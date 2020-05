Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (12.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aareal Bank habe heute ihre Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Dabei sei der Spezialfinanzierer nur knapp an einem Verlust vorbeigeschlittert. Schuld sei - wie bei fast allen Unternehmen - die Corona-Pandemie. Die wirtschaftlichen Auswirkungen hätten das Geschäft stark beeinträchtigt.Das Betriebsergebnis sei dabei um knapp 82 Prozent auf elf Millionen abgerauscht. Der Analystenkonsens habe im Vorfeld bei 15 Millionen Euro gelegen. Ursächlich dafür sei wie bei vielen Banken vor allem die deutlich gestiegene Risikovorsorge. Statt fünf Millionen Euro wie noch vor einem Jahr stelle das Institut nun 58 Millionen Euro für Kreditausfälle zurück. Unter dem Strich seien noch zwei Millionen Euro übrig geblieben.Der Zinsüberschuss sei gesunken, allerdings nicht nur wegen der Corona-Krise, sondern auch wegen einem De-Risking im vierten Quartal. Nach Aussage des Konzerns habe sich auch das Neugeschäft im Bereich Immobilienfinanzierung bis zum Ausbruch des Virus dynamisch entwickelt. Das Volumen sei von 0,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Die Margen seien weiterhin gut.Der Provisionsüberschuss sei gegenüber dem Vorjahr um acht Prozent gestiegen, maßgeblich getragen durch die IT-Tochter Aareon, die auch im laufenden Jahr weiter auf Wachstumskurs sei. Für Aareon würden weiter Partner gesucht. Die Tochter gelte als Perle der Aareal Bank.Die Aareal Bank-Aktie steige heute stärker als der Markt. Die Bank sei trotz hoher Rückstellungen für Kreditausfälle nicht in die roten Zahlen gerutscht. Die Dividendenstreichung führe zu einem höheren Eigenkapital. Insgesamt habe sich die harte Kernkapitalquote im ersten Quartal auf 20,3 Prozent belaufen, was sehr gut sei, auch im internationalen Vergleich. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link