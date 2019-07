Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

23,65 EUR +0,81% (05.07.2019, 13:33)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (05.07.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Mit der Ende Juni abgeschlossenen Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank liege die Aareal Bank im 2018 angesetzten Zeitplan. Trotz der aktuell schwierigen Marktlage (starke Konkurrenz im Markt; niedrige Gewinnmarge aufgrund sehr geringer Bauzinsen) sei die Bank mit einem Return on Equity (RoE) von rund 12% im kalkulierten Bereich.Entgegen des weiterhin ungeklärten Brexits (Immobilienvolumen Großbritannien: 4,2 Mrd. Euro) und der politischen und wirtschaftlichen Situation in Italien (Immobilienvolumen Italien: 2,8 Mrd. Euro) blicke das Unternehmen auf stabile Entwicklungen. Das Betriebsergebnis habe mit 61 (Vj.: 67) Mio. Euro im ersten Quartal (Q1) 2019 die Analysten-Prognose (65 Mio. Euro) verfehlt. Ursächlich sei ein Anstieg im Verwaltungsaufwand durch die Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank. Die Immobilienfinanzierungen seien leicht auf 26,288 (Vj.: 26,395) Mrd. Euro zurückgegangen. Der Ausblick für 2019 sei bestätigt worden. Das Betriebsergebnis solle 240 bis 280 Mio. Euro betragen.Bei einem neuen Kursziel von 26,00 (alt: 28,00) Euro stuft Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, die Aareal Bank-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch. Beim aktuellen Kursniveau sollte sie einen Tiefpunkt erreicht haben und er rechne mit einer Trendwende der Kursentwicklung. (Analyse vom 05.07.2019)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:23,66 EUR +0,81% (05.07.2019, 13:19)