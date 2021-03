Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (22.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Lockdown in Deutschland werde wohl länger andauern, Reisen und Urlaub seien somit weiterhin eher nicht möglich. Das seien schlechte Nachrichten für die Hotel- und Gastronomiebranche, aber auch Unternehmen die von diesen abhängen würden. Darunter falle auch die Aareal Bank als Immobilienfinanziere, der hauptsächlich in diesem Segment tätig sei. Allerdings gebe es auch Grund für mehr Optimismus.So habe das Analysehaus Warburg Research die Einstufung für die Aareal Bank-Aktie nach einer Investorenveranstaltung auf "buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Seine Erwartungen an eine Verbesserung der operativen Entwicklung seien bestätigt worden, so Analyst Andreas Pläsier. Angesichts der erwarteten Wachstumsdynamik bei der IT-Tochter Aareon und des steigenden Portfoliovolumens sollte die für 2023 gesteckte, ehrgeizige Prognose des Immobilienfinanzierers in greifbare Nähe rücken.Mit seinem Kursziel habe sich Pläsier an die Spitze der Optimisten unter den Analysten geschoben. Im Schnitt rechne der Analystenkonsens auf Sicht von zwölf Monaten nur mit einem Kurs von 20,86 Euro. Das dürfte allerdings zu konservativ sein, da das Aufholpotenzial trotz verlängerter Lockdowns immens sei. Die Aareal Bank könne aufgrund ihrer sehr guten Eigenkapitalausstattung mögliche Kreditausfälle besser verkraften, als viele Konkurrenten. Zudem werde fast das gesamte Neugeschäft mittlerweile im Ausland, insbesondere den USA und Großbritannien eingefahren. Dort habe sich durch rasche Massenimpfungen die Infektionslage deutlich entspannt.Das Verlaufshoch bei 24,00 Euro habe die Aktie bisher leider nicht überwinden können. Dieser Widerstand bleibe aber im Fokus für Anleger.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link