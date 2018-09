Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (11.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Der Wiesbadener Immobilienfinanzierer gelte als stockkonservativ. Teure Rechtsstreitigkeiten oder langwierige Umbauarbeiten wie z.B. bei der Deutschen Bank gebe es hier nicht. Stattdessen habe sich die Aareal Bank über die Jahre zu einer Dividendenperle gemausert. Die Aussicht auf eine zusätzliche Sonderdividende im laufenden Jahr habe sich nun aber eingetrübt. Die Aareal Bank habe nämlich die Düsseldorfer Hypothekenbank (Düsselhyp) für 162 Mio. Euro unter dem rechnerischen Wert gekauft. Die Sonderdividende falle mit dieser Übernahme wohl aus, nachdem die Aareal Bank angekündigt habe, entweder zuzukaufen oder an die Aktionäre auszuschütten.Die Aareal Bank-Aktie sei auch unabhängig von der Dividendenrendite mit einem KGV von 13 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,8 attraktiv bewertet. Aufgrund des angeschlagenen Chartbilds sollten Anleger vor einem Neueinstieg aber dennoch abwarten, bis das Papier wieder über der 200-Tage-Linie bei 37,29 Euro notiere. Bereits investiere Anleger sollten dabeibleiben dabei und den Stopp bei 33 Euro beachten, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2018)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:35,20 EUR +1,88% (11.09.2018, 12:06)