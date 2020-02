Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

27,50 EUR -1,82% (26.02.2020, 10:35)



Xetra-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

27,26 EUR -3,50% (26.02.2020, 10:20)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (26.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das zunächst moderate Kursplus der Papiere der Aareal Bank nach der Zahlenvorlage habe am Mittwoch nicht lange gehalten. Zuletzt hätten sie 2,0 Prozent auf 27,70 Euro verloren. So tief habe das Papier seit Ende November 2019 nicht mehr notiert. Ein Händler habe das 2019er Zahlenwerk des Immobilien-Finanzierers als durchwachsen bezeichnet. Das Neugeschäftsvolumen im Schlussquartal habe die Erwartungen verfehlt, während die Margen die Prognosen erfüllt hätten und der Dividendenvorschlag besser als erwartet sei. Der Ausblick für den diesjährigen operativen Gewinn sei lediglich stabil, was einige Marktteilnehmer enttäuschen könnte.Der Immobilienfinanzierer rechne nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr auch 2020 mit keiner Erholung. Betriebsergebnis und Überschuss dürften in etwa stabil bleiben, habe das Geldhaus am Mittwoch in Wiesbaden mitgeteilt. Die Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und die verschärften Niedrigzinsen würden ihren Tribut fordern. Die Aktionäre sollten zwar bei der Dividende einen Einschnitt hinnehmen, aber immer noch mehr erhalten als von Experten erwartet.Die Aareal Bank habe 2019 im laufenden Geschäft fast so viel wie ein Jahr zuvor verdient. Das Betriebsergebnis sei zwar um 22 Prozent auf 248 Millionen Euro gesunken. Allerdings habe das Institut bei der Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank (DHB) im Vorjahr einen Sondergewinn verbucht. Ohne diesen Posten habe sich der Rückgang nur auf fünf Prozent belaufen. Zudem habe die Bank nun ihre im Sommer gedämpfte Gewinnprognose von rund 240 Millionen Euro übertroffen und auch besser abgeschnitten als von Analysten erwartet.Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn sei um 30 Prozent auf 145 Millionen Euro gesunken. Die Dividende solle um 10 Cent auf zwei Euro sinken. Analysten hätten jedoch mit einem noch stärkeren Abschlag gerechnet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link