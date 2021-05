Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

20,88 EUR -2,70% (26.05.2021, 11:30)



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

20,88 EUR -2,06% (26.05.2021, 11:19)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



NASDAQ OTC-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (26.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Trotz fortschreitender Lockerungen bleibe die Lage am Markt für Gewerbeimmobilien teilweise schwierig. Gerade Hotels und einige Einzelhändler seien durch die Schließungen der letzten Monate stark getroffen gewesen. Das spüre auch der Immobilienfinanzierer Aareal Bank. Dazu kämen noch hausgemachte Probleme. Der Aktienkurs befinde sich nun im Sinkflug. "Der Aktionär" erkläre, ob Anleger nun die Flinte ins Korn werfen sollten oder nicht.Hotels würden nun wieder öffnen, aber unter strengen Voraussetzungen. Wie es mit der Branche weitergehe, sei ungewiss. Alle würden auf ein einträgliches Sommergeschäft hoffen, doch bisher habe hier auch das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Langfristig sei auch unter Experten umstritten, ob und wie schnell sich der Markt erhole. Die Aareal Bank sei unter den Peers am stärksten in der Finanzierung von neuen Hotel-Projekten exponiert und daher durch die Pandemie unter die Räder geraten.Interne Probleme - wie die Suche nach einem neuen CEO - und ein umstrittenes Vergütungssystem für die Führung hätten für Furore gesorgt. Die Lage in der Wirtschaft helle sich nun wieder auf, aber die Aktie der Aareal Bank habe seit Anfang April einen Abwärtstrend ausgebildet und finde derzeit keinen Halt. Positiv stimme noch, dass die IT-Tochter Aareon in Großbritannien mit Fixflo nach der Übernahme von Twinq vor kurzem weiter zugekauft habe. Das Londoner Unternehmen, den Angaben zufolge "der führende Anbieter von Software für die Instandhaltung und Wartung von Immobilien in Großbritannien", betreibe eine Plattform, auf der sich Immobilienverwalter, Eigentümer, Mieter und Auftragnehmer für die Steuerung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen vernetzen könnten, und verwalte rund 1,2 Millionen Einheiten für rund 1. 500 Kunden. Zum Preis habe sich Aareon nicht geäußert.Anleger sollten an der Seitenlinie warten, ob die Notierung an der GD200 nach oben abprallt. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 17,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: