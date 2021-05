Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (11.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.An den Märkten gehe es heute nach unten. Stark betroffen sei dabei die Aktie der Aareal Bank, die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt habe. Dabei habe sich der Gewinn im Gegensatz zu vor einem Jahr fast verdreifacht, was Anlegern allerdings nicht gereicht habe. Allerdings halte der Immobilienfinanzierer an seinem Jahresausblick fest und es gebe die Dividende.Die Aareal Bank sehe sich nach einem deutlichen Gewinnanstieg im ersten Quartal auf Kurs zu ihren Zielen für das laufende Jahr. Im ersten Quartal habe das operative Ergebnis 32,0 Millionen Euro und damit fast drei Mal so viel wie vor einem Jahr betragen, habe die vor kurzem in den SDAX abgestiegene Bank am Dienstag in Wiesbaden mitgeteilt. Der Anstieg gehe vor allem auf eine deutlich reduzierte Vorsorge für Kreditausfälle zurück. Nach 58 Millionen Euro vor einem Jahr seien nun nur noch sieben Millionen Euro zurückgestellt worden. Experten hätten mit einer in etwa doppelt so großen Risikovorsorge und einem etwas höheren Betriebsergebnis von 34,4 Millionen Euro gerechnet. Deshalb befinde sich die Notierung im Rückwärtsgang.Im laufenden Jahr rechne die Bank indes weiter mit einem Betriebsergebnis zwischen 100 Millionen und 175 Millionen Euro. 2020 habe das Geldhaus wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie einen operativen Verlust von 75,0 Millionen Euro verbucht. Das mittelfristige Ziel bis 2023 ein Konzernbetriebsergebnis von rund 300 Millionen Euro zu erwirtschaften, habe die Aareal Bank bestätigt.Während die Mutter heute nach Zahlen stark verliere, habe die IT-Tochter Aareon gestern den Kauf des Softwareanbieters Twinq aus den Niederlanden vermeldet. Die Kaufsumme sei nicht bekannt geworden, allerdings dürfte das Unternehmen mit seinen Angeboten zur Verwaltung von Abläufen im Immobilienmanagement gut zur Aareal passen. In diesem Segment liege noch ordentlich Wachstumspotenzial.Investierte Anleger bleiben dabei, alle anderen warten ab, wie sich das Chartbild entwickelt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link