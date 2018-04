Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (13.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktie: Neue Jahreshochs in Reichweite - ChartanalyseAm Donnerstag bestätigte der Aufsichtsrat der Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) den Vorstandsvorsitzenden Hermann J. Merkens vorzeitig für fünf weitere Jahre - Investoren begrüßen diese Entscheidung mit einem deutlichen Kursaufschlag in dem Wertpapier, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aber auch aus technischer Sicht habe die Aktie noch so einiges zu bieten.Regulär seien die Verträge Vorstände Hermann J. Merkens und Christiane Kunisch-Wolffs bis Frühjahr 2019 ausgelaufen, jetzt aber würden sie erst 2024 enden. Vorstandschef Merkens - unter anderem für Finanzen zuständig - sei seit 2003 im Vorstand der Aareal Bank und führe diesen seit 2015."Die Aareal Bank Gruppe hat sich in den vergangenen Jahren unter Führung von Hermann J. Merkens exzellent entwickelt", habe Aufsichtsratschefin Marija Korsch erklärt. Merkens baue die Bank derzeit um: Die Wiesbadener Immobilienfinazierer sei durch Übernahmen wie der Westimmo und der Corealcredit gewachsen. Nun würden Bereiche die nicht zum Kerngeschäft zählen, sukzessive abgebaut. Zeitgleich erweitere der Vorstand das Servicegeschäft und stoße immer tiefer in lukrative Märkte, wie Nordamerika vor.Doch trotz der an den Tag gelegten Kursstärke könne kurzfristig ein Rücksetzer in Richtung 40,40 Euro einsetzen und damit die zum Donnerstag gerissene Kurslücke schließen. Spätestens ab 40,00 Euro und der dort verlaufenden Horizontalunterstützung sollte die Ende März aufgenommene Erholungsbewegung wieder aufgenommen werden. Größere Abgaben dürften sich hingegen erst unterhalb der Märztiefs von 37,69 Euro einstellen und zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 37,07 Euro abwärts führen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link