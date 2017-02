Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

37,406 EUR +0,21% (14.02.2017, 14:59)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (14.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research:Andreas Pläsier, Analyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q4-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) und erhöht das Kursziel von 38,50 auf 41,90 Euro.Der Nettogewinn des Wiesbadener Finanzinstituts dürfte um 48% eingebrochen sein, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Zinsüberschuss sollte um 14% gesunken sein. Das neue Kursziel resultiere aus der Verlagerung der Bewertungsbasis von 2017 auf 2018.Andreas Pläsier, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Aareal Bank-Aktie bestätigt und das Kursziel von 38,50 auf 41,90 Euro angehoben. (Analyse vom 10.11.2016)XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:37,375 EUR +0,11% (14.02.2017, 15:14)