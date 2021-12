Börsenplätze A.P. Moller-Maersk-Aktie:



Kurzprofil A.P. Moller-Maersk:



Das dänische Transport- und Logistik-Unternehmen A.P. Moeller-Maersk A.S. (ISIN: DK0010244508, WKN: 861837, Ticker-Symbol: DP4B, Kopenhagen-Ticker-Symbol: MAERSKB) wurde 1904 in Svendborg von dem Kapitän Peter Maersk Moeller und seinem Sohn Arnold Peter Moeller gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Zu den zentralen Geschäftsbereichen gehören die Container-Schifffahrt, sowie das Bereitstellen von APM-Terminals in zahlreichen Ländern.



Außerdem unterhält die A.P. Moeller-Maersk Group Schiffswerften in Dänemark und dem Baltikum und ist über die dänische Transportfluggesellschaft Star Air in der Luftfahrt engagiert. Unter den Markennamen Maersk Line, Damco und Safmarine befahren über 500 Containerschiffe die internationalen Gewässer; über die Hälfte dieser Schiffe befinden sich im Besitz der A.P. Moeller-Maersk Gruppe. Neben dem reinen Transport von Waren bietet A.P. Moeller-Maersk Logistiklösungen für den weltweiten Waren- und Personentransport an. (22.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - A.P. Moller-Maersk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Transport- und Logistik-Unternehmens A.P. Moller-Maersk (ISIN: DK0010244508, WKN: 861837, Ticker-Symbol: DP4B, Kopenhagen-Ticker-Symbol: MAERSKB) unter die Lupe.Die Reederei Maersk wolle mit der zweitgrößten Übernahme ihrer Geschichte das Geschäft an Land stärken. Der dänische Konzern habe sich mit dem Hongkonger Logistikunternehmen LF Logistics auf einen Kaufpreis von 3,6 Milliarden US-Dollar (3,2 Mrd. Euro) geeinigt, wie er am Mittwoch in Kopenhagen mitgeteilt habe. Verkäufer seien demnach die beiden Unternehmen Li & Fung und Temasek Holdings. A.P. Moller-Maersk wolle die Übernahme im kommenden Jahr abschließen.LF Logistics sei mit seinen rund 220 Lagerhallen in 14 Ländern vertreten und im Asien-Pazifik-Raum tätig. Das Unternehmen beschäftige rund 10.000 Menschen. 2020 habe die Firma einen Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Maersk wolle mit seiner neuen Strategie in Logistik-Kapazitäten an Land investieren, um in allen Teilen der Lieferkette involviert zu sein.Maersks Hauptgeschäft sei die Seefracht. Weil die Frachtpreise in der Corona-Pandemie in die Höhe geschossen seien, habe der dänische Konzern zuletzt Rekordgewinne erzielen können. Ihre bisher größte Übernahme hätten die Dänen im Jahr 2017 mit dem umgerechnet 4 Milliarden Dollar schweren Zukauf der Reederei Hamburg Süd gestemmt.Die Maersk-Aktie habe ausgehend vom Jahrestief zwischenzeitlich fast 100 Prozent zulegen können. Nun werde die Luft natürlich immer dünner, die Gefahr von mitunter heftigen Korrekturen im Zuge von Gewinnmitnahmen sei groß.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link