Das dänische Transport- und Logistik-Unternehmen A.P. Moller-Maersk A/S (ISIN: DK0010244425, WKN: 861929, Ticker-Symbol: DP4A, Kopenhagen-Symbol: MAERSK A, NASDAQ OTC-Symbol: AMKAF) wurde 1904 in Svendborg von dem Kapitän Peter Maersk Moeller und seinem Sohn Arnold Peter Moeller gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Zu den zentralen Geschäftsbereichen gehören die Container-Schifffahrt, sowie das Bereitstellen von APM-Terminals in zahlreichen Ländern.



Außerdem unterhält die A.P. Moeller-Maersk Group Schiffswerften in Dänemark und dem Baltikum und ist über die dänische Transportfluggesellschaft Star Air in der Luftfahrt engagiert. Unter den Markennamen Maersk Line, Damco und Safmarine befahren über 500 Containerschiffe die internationalen Gewässer; über die Hälfte dieser Schiffe befinden sich im Besitz der A.P. Moeller-Maersk Gruppe. Neben dem reinen Transport von Waren bietet A.P. Moeller-Maersk Logistiklösungen für den weltweiten Waren- und Personentransport an. (10.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - A.P. Moller-Maersk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von A.P. Moller-Maersk A/S (ISIN: DK0010244425, WKN: 861929, Ticker-Symbol: DP4A, Kopenhagen-Symbol: MAERSK A, NASDAQ OTC-Symbol: AMKAF) unter die Lupe.Das Geschäft der Reederei Moller-Maersk werde im laufenden Jahr wohl von einer Entspannung der globalen Lieferketten ausgebremst werden. Während viele Branchen und Unternehmen dankbar seien, wenn die Engpässe im weltweiten Warenhandel ein Ende hätten, sei das für die Reedereien nicht nur eine gute Nachricht.Die Maersk-Führung erwarte für 2022 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) von rund 19 Mrd. US-Dollar. Das wäre etwas weniger als die 19,8 Mrd. Dollar aus dem Jahr 2021. Die Neuigkeiten hätten den Kurs der Maersk-Aktie zunächst unter Druck gesetzt, doch anschließend sei er ins Plus gedreht und habe zuletzt rund 2,9 Prozent höher notiert.Grundlage der Ergebnisprognose sei ein zwar starkes erstes Halbjahr, aber in der zweiten Jahreshälfte werde sich die Lage in der Schifffahrt normalisieren. Das Segment Seeverkehr (Ocean) mache den Großteil des Maersk-Geschäfts aus. Jedoch gehe Maersk hier für 2022 nur noch von einem Umsatzwachstum von zwei bis vier Prozent aus, während der Erlös im vergangenen Jahr um 65 Prozent zugelegt habe. Bislang profitiere Maersk von der riesigen Nachfrage nach Transportkapazitäten. Diese würden die Preise für Transporte auf See steigen lassen, was die Gewinne aller Container-Reedereien im vergangenen Jahr durch die Decke habe gehen lassen.Der Grund sei ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Die Corona-Pandemie habe die Fahrpläne der Linienreedereien so durcheinandergewirbelt, dass Schiffe und Container oft nicht da seien, wo sie sein sollten. Zudem habe die angesprungene Konjunktur vor allem in China und den USA die Nachfrage nach Seetransporten derart erhöht, dass die Kapazitäten mehr als ausgeschöpft seien.Zugleich wolle Maersk das Transportgeschäft an Land durch eine Übernahme weiter ausbauen. Geplant sei die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Pilot Freight Services für 1,68 Mrd. US-Dollar. Pilot Freight Services biete Logistik von der sogenannten ersten bis zur letzten Meile an, also von der Bestellung der Ware bis zur Lieferung.Mit dem Erwerb liege Maersk voll im Trend. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Pricewaterhouse Coopers (PwC) werde sich das hohe Niveau von Zusammenschlüssen und Übernahmen in der Logistik- und Transportwirtschaft im Jahr 2022 weiter fortsetzen. Im vergangenen Jahr habe es in dem Sektor weltweit 322 Transaktionen im Gesamtwert von rund 219 Mrd. Dollar und damit mehr als je zuvor gegeben.Reederei-Aktien seien weiterhin nichts für schwache Nerven. Gut möglich, dass die Frachtraten im Zuge einer zunehmenden Normalisierung des Sektors wieder etwas fallen würden.Ein Kauf der in den vergangenen Monaten bereits äußerst stark gelaufenen A.P. Moller-Maersk-Aktie dränge sich daher aktuell nicht auf. Wer bereits investiert ist, kann dabei bleiben (Stopp: 2.200 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2022)