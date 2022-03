Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

23,615 EUR -2,98% (10.03.2022, 12:14)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext Paris-Symbol AXA-Aktie:

CS



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (10.03.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AXA zahlt mehr Dividende und erwirbt eigene Aktien - AktienanalyseGesunkene Schäden und lukrative Finanzgeschäfte gaben dem französischen Versicherer AXA (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) 2021 einen kräftigen Gewinnsprung beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Überschuss sei im Vergleich zu 2020 um 131 Prozent auf 7,3 Mrd. Euro gestiegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Der bereinigte Gewinn habe sich um 59 Prozent auf 6,76 Mrd. Euro erhöht. Die Einnahmen seien um drei Prozent auf 99,93 Mrd. Euro gestiegen. Währungsbereinigt habe das Plus bei sechs Prozent gelegen. Besonders gut habe sich der hauseigene Rück- und Spezialversicherer AXA XL entwickelt, habe Konzernchef Thomas Buberl gesagt. Das mache ihn auch zuversichtlicher mit Blick auf seine mittelfristigen Gewinnpläne. So solle der bereinigte Gewinn je Aktie in den Jahren 2020 bis 2023 jetzt im Schnitt das obere Ende der bisher angepeilten Zielspanne von drei bis sieben Prozent erreichen. Die Belastungen durch die Corona-Pandemie und unerwartet hohe Schäden durch Naturkatastrophen seien dabei herausgerechnet.Von den guten Geschäften sollten auch die Aktionäre profitieren: Die Ausschüttung werde von 1,43 auf 1,54 Euro je Anteilsschein angehoben. Beim derzeitigen Aktienkurs entspreche dies einer Dividendenrendite von 6,3 Prozent. Zudem wolle AXA bis zu 500 Mio. Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Und das müsse nicht das Ende der Fahnenstange sein, würden einige Analysten mutmaßen. Denn die Cash-Position des Unternehmens liegt mit 4,5 Mrd. Euro deutlich über dem Ziel von ein bis drei Mrd. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2022)Börsenplätze AXA-Aktie:XETRA-Aktienkurs AXA-Aktie:23,605 EUR -2,82% (10.03.2022, 12:12)