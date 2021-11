Börsenplätze AXA-Aktie:



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (05.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) unter die Lupe.Das Quartalsupdate der AXA habe Einblicke in die Unternehmensentwicklung in Q3 bieten können, obwohl wie gewohnt nur wenige Finanzkennzahlen veröffentlicht worden seien (Umsatz, Solvenzquote). Marktseitig sei vor allem ein Update bezüglich der Schäden für Naturkatastrophen im Sommerquartal und der Effekt auf das AXA XL Segment von Interesse gewesen. Das Management habe bereits zuvor erwartete Schäden aus Überflutungen in Deutschland mit EUR 400 Mio. beziffert, nun sei derselbe Betrag für Hurrikan Ida angekündigt worden, welcher das AXA XL Ergebnis belasten sollte. Das zuletzt per H1 bestätigte Gewinnziel von EUR 1,2 Mrd. für das Segment sei nicht geändert worden.Das Umsatzwachstum sei stark geblieben, wie in H1, bei 7% in Q1-3 im Jahresvergleich (EUR 76 Mrd.) und sei von allen Geschäftsbereichen unterstützt worden, aber vor allem, wie schon im Vorquartal, vom Segment Leben (+12%) und Asset Management (+17%). Die Solvenzquote habe sich größtenteils stabil bei 214% (H1 212%) gehalten, unterstützt durch die operative Entwicklung und Marktbewegungen, während die Dividendenzahlung den Anstieg etwas kompensiert habe.Des Weiteren habe AXA angekündigt, am 8. November ein Aktien-Rückkaufprogramm zu starten und die zurückgekauften Aktien einzuziehen. Das Volumen des Programms betrage bis zu EUR 1,7 Mrd. (2,8% der Marktkapitalisierung). Zusätzlich will AXA 2022 ein weiteres Aktien-Rückkaufprogramm mit einem Volumen von EUR 0,5 Mrd. starten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity