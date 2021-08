Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:

23,00 EUR +0,70% (03.08.2021, 16:35)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

23,07 EUR +1,16% (03.08.2021, 16:47)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (03.08.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherungkonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Der französische Konzern habe sehr ordentliche Zahlen für H1/2021 präsentiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Corona-Belastungen des Vorjahres schienen verdaut, die Integration von XL zu AXA XL trage erste Früchte, was sich auch an den verbesserten Ergebnisgrößen der Sparte Schaden/Unfall (Property&Casualty) ablesen lasse. Seine Schätzungen für AXA habe Sack entsprechend für 2021 und die Folgejahre nach oben revidiert. Durch die seit Juni laufende Hurrikansaison dürfte die Schadenlast im zweiten Halbjahr üblicherweise relativ höher ausfallen, sodass er nicht mit einer Fortschreibung der Ergebnisgrößen aus H1/2021 für H2/2021 ausgehe. Die AXA-Aktie sei mit KGVs von unter 9 nach wie vor günstig.Volker Sack, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die AXA-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 28 Euro. (Analyse vom 03.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AXA-Aktie: