Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (06.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Die Indikatoren des Q1/2021 hätten deutliche Erholungsanzeichen aufgezeigt. Auf Segmentebene habe sich gezeigt, dass in Europa und speziell im Heimatmarkt Frankreich der Einfluss der Pandemie noch deutlich präsenter sei, als in den anderen für den Versicherer relevanten Märkten. AXA habe keine Angaben zur Guidance 2020 bis 2023 gemacht, habe jedoch das Teilziel für die Sparte AXA XL bestätigt.Lennertz rechne vor allem in den kommenden Monaten mit einer deutlichen Erholung des europäischen Marktes sowie des Heimatmarktes. Dennoch gehe er davon aus, dass auch in diesem Geschäftsjahr mit Auswirkungen der Pandemie gerechnet werden müsse. Lennertz passe seine Erwartungen (u.a. EPS 2021e: 2,75 (alt: 2,70) Euro; DPS 2021e: unverändert 1,50 Euro; EPS 2022e: 2,90 (alt: 2,86) Euro; DPS 2021e: unverändert 1,60 Euro) teilweise an.Unser Votum für die AXA-Aktie lautet, bei einem von uns erwarteten positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10%, weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 22,50 Euro auf 24,00 Euro erhöht. (Analyse vom 06.05.2021)Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:23,985 EUR +1,03% (06.05.2021, 16:04)