Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:

20,73 EUR -2,22% (05.12.2018, 12:39)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

20,71 EUR -2,50% (05.12.2018, 12:45)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (05.12.2018/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Das Zahlenwerk des französischen Konzerns zu 9M/2018 sei wenig aussagekräftig gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im Rahmen des Investorentages sei die Strategie "Ambition 2020" bestätigt, für einige Zielwerte auch angehoben worden. Nach erfolgreichem Abschluss der Akquisition der XL Group werde sich der Schwerpunkt Richtung Sachversicherungsgeschäft verlagern. Sack werde seine Schätzungen unter Einbeziehung der XL Group mit Vorlage der Q4/2018-Zahlen überarbeiten. Weiterhin erscheine ihm die AXA-Aktie mit KGVs von weniger als 10 eher preiswert.Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die AXA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 27 Euro bekräftigt. (Analyse vom 05.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AXA-Aktie: