Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

25,185 EUR -0,06% (23.11.2017, 13:03)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (23.11.2017/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Versicherungsunternehmens AXA S.A.Die Umsatzzahlen von AXA nach neun Monaten 2017 hätten keine Überraschung dargestellt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts fehlender Angaben zu wichtigen Ergebnisgrößen sei der Aussagegehalt eher gering, zumal auch Informationen zu möglichen Belastungen aus den jüngsten Naturkatastrophen nicht vorlägen. Sack gehe daher davon aus, dass AXA auf gutem Wege sei, die angestrebten Ziele zu erreichen. Im Branchenvergleich sei der französische Konzern nach wie vor günstig bewertet (KGV: 10 auf Basis 2018).Volker Sack, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Kaufempfehlung für die AXA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 28 Euro. (Analyse vom 23.11.2017)