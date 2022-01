Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (21.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Geisterfahrt der AUTO1-Aktie nehme kein Ende. Am Mittwoch hätten die Papiere ein neues Rekordtief markiert und auch am Freitagvormittag müssten sie Abschläge hinnehmen. Wiederholt habe der Kurs auch darunter gelitten, dass Altinvestoren größere Aktienpakete auf den Markt geworfen hätten. Damit solle nun vorerst Schluss sein.Wie die Berliner am Freitag mitgeteilt hätten, möchten drei Pre-IPO-Aktionäre, die zusammen fast 12 Prozent am Unternehmen halten würden, zukünftige Verkäufe koordinieren. Die Vereinbarung zwischen den Venture-Capital-Gesellschaften DST Global, Piton Capital und Target Global habe eine Laufzeit von 120 Tagen und sei mit dem Ziel geschlossen worden, "die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren".In der Vergangenheit habe der Verkauf von Aktienpaketen durch Altgesellschafter wiederholt den Kurs der AUTO1-Papiere belastet.Erhebliches Potenzial für den Gebrauchtwagenhändler sehe derweil die britische Investmentbank Barclays. In einer am Freitag vorliegenden Studie habe Analyst Andrew Ross die Aktie von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft. Zwar habe Ross das Kursziel von 44 auf 30 Euro gesenkt, auf Basis des Xetra-Kurses vom Freitagvormittag hätten die Papiere aber noch immer stolze 89 Prozent Gewinnpotenzial.Ein Ende der Talfahrt sei bislang nicht abzusehen. Dazu komme, dass sich das Marktumfeld für verlustreiche Wachstumstitel zuletzt aufgrund der Zinsperspektive eingetrübt habe."Der Aktionär" rät daher weiter von einem Kauf der AUTO1-Aktie ab, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2022)