Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (08.04.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group: Ambitionierte Bewertung - AktienanalyseDer Börsengang von AUTO1 (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) im Februar war ein voller Erfolg, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nachdem die Anteilscheine mit 38 Euro am oberen Ende der Preisspanne zugeteilt worden seien, sei der Wert mit 55 Euro in den Handel gestartet. Auf dem aktuellen Niveau sei der Konzern mit gut zehn Mrd. Euro bewertet - ambitioniert. Denn das Management sei den Beweis schuldig, dass das Geschäftsmodell Gewinne abwerfen könne. Unter dem Strich habe sich 2020 der Verlust von 121,3 Mio. auf 143,6 Mio. Euro vergrößert. Eckdaten zu Umsatz und operativem Geschäft habe Auto1 bereits rund zum Börsengang mitgeteilt. Demnach habe das Erlös-Minus im Corona-Jahr 2020 fast ein Fünftel auf 2,8 Mrd. Euro betragen. Die Rohertragsmarge habe sich von 9,9 auf 10,1 Prozent verbessert. Das Management bezeichne 2020 als "Jahr der Transformation".Christian Bertermann, CEO und Mitgründer von AUTO1: "Mit unserem erfolgreichen Börsengang sind wir nun optimal positioniert, um die Chancen des europäischen On-line-Gebrauchtwagenmarktes zu nutzen. Unser Autohero-Geschäft wächst deutlich schneller als erwartet, und wir werden weiterhin massiv in diesen Bereich investieren, während wir weiterhin daran arbeiten, die beste Plattform zu bauen, um Autos online zu kaufen und zu verkaufen."Mit Autohero biete Auto1 das erste vollständig digitale Angebot für den Online-Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa. Für Gewinne werde es aber auch 2021 noch nicht reichen, trotz des geplanten Umsatzsprungs auf 3,8 Mrd. bis 4,2 Mrd. Euro. Auch 2022 werde das Ergebnis wohl noch rot eingefärbt sein. Mehr als eine Seitwärtsbewegung sei der Aktie aus heutiger Sicht daher nicht zuzutrauen. (Ausgabe 13/2021)