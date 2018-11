Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,9 Milliarden Euro (Stand: April 2018).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Grünwald (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Kairos Partners SGR S.p.A. hebt Shortposition in Aktien der AURELIUS AG spürbar an:Die Leerverkäufer von Kairos Partners SGR S.p.A. nehmen die Aktien der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) erneut ins Visier und steigern ihr Short-Engagement sichtbar.Die Finanzprofis von Kairos Partners SGR S.p.A. mit Sitz in Mailand, Italien, haben am 27.11.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,51% auf 0,60% der Aktien der AURELIUS AG erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von AURELIUS:4,02% Kairos Investment Management Limited (02.11.2018)0,99% OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED (09.10.2018)0,60% Kairos Partners SGR S.p.A. (27.11.2018)0,51% BG Master Fund Plc (20.08.2018)0,51% Marshall Wace LLP (16.11.2018)