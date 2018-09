Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,8 Milliarden Euro (Stand: März 2018).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de. (13.09.2018/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Beteiligungsunternehmens AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.Das Papier des bayerischen Unternehmens sei weiter auf dem Holzweg. Trotz des Aktienrückkaufprogramms vergrößere der stärkste Shortseller (Kairos Investment Management Limited, eine Tochtergesellschaft der Schweizer Privatbank Julius Bär) sein Engagement.Seit der Rekorddividende im Mai dieses Jahres setze sich die Talfahrt der AURELIUS-Aktie immer weiter fort. Auch die wichtige 50-Euro-Marke habe der Titel nach einer kurzen Seitwärtsbewegung nicht mehr halten können. Mittlerweile belaufe sich der Rückgang seit der Dividendenzahlung auf rund 35%. Und die Talfahrt scheine noch nicht beendet zu sein, denn die unsichere Marktlage befeuere einen weiteren Kursverfall der AURELIUS-Aktie.Mit spannenden Akquisitionen könnte es AURELIUS wieder gelingen das Blatt zu wenden. Aktuell schienen allerdings die Shortseller auf der Gewinnerseite zu stehen. Wichtige Trend-Linien wie die 90-Tage-Linie oder die 200-Tage-Linie seien in weite Ferne gerückt. Von einem Einstieg sei nach wie vor abzusehen, eine Bodenbildung sollte abgewartet werden, so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 13.09.2018)Börsenplätze AURELIUS-Aktie:XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:43,54 EUR +0,28% (13.09.2018, 10:32)