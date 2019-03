Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

40,50 EUR -0,69% (20.03.2019, 17:09)



ISIN AURELIUS-Aktie:

DE000A0JK2A8



WKN AURELIUS-Aktie:

A0JK2A



Ticker-Symbol AURELIUS-Aktie:

AR4



Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,9 Milliarden Euro (Stand: April 2018).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de. (20.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Beteiligungsunternehmens AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.Das Management von AURELIUS habe nun wohl auch inoffiziell gegenüber Analysten bestätigt, dass der Verkaufsprozess für Solidus (Hersteller von Vollpappe und bedruckten Kartonagen) wie vom "Aktionär" vermutet bereits Ende Februar gestartet sei. Für die Dividende, die im Juli ausgeschüttet werde, sei das der entscheidende Faktor. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Dividendenrendite von 10% steige damit gewaltig."Der Aktionär" gehe davon aus, dass zur Basisdividende von 1,50 Euro mindestens 2,50 Euro Partizipationsdividende hinzukommen w[rden. Mache in Summe eine Ausschüttung von 4 Euro, was einer Dividendenrendite von 9,9% entspreche. Damit aber nicht genug. Für 2019 bliebe damit ein dicker Batzen ausschüttungsfähigen Kapitals übrig, sodass sich nach Einschätzung des Anlegermagazins auch für das laufende Jahr eine lukrative Dividendenrendite in ähnlicher Höhe ergeben dürfte.Die AURELIUS-Aktie sei angesichts dieser Perspektiven beim aktuellen Kurs von 40,30 Euro weiterhin ein echtes Dividendenschnäppchen. Eine Verkaufsmeldung und damit eine Bestätigung der oben skizzierten Dividendenperspektive dürfte den Kurs um 20 bis 30% beflügeln. Für die Short-Seller, die bei AURELIUS aktiv seien, könnte das teuer werden. Mit einer Short-Quote von gut 7% könnte im Erfolgsfall ordentlich Kaufdruck entstehen, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2019)Börsenplätze AURELIUS-Aktie:XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:40,28 EUR -0,10% (20.03.2019, 16:53)