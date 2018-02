Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

56,50 EUR 0,00% (15.02.2018, 10:15)



ISIN AURELIUS-Aktie:

DE000A0JK2A8



WKN AURELIUS-Aktie:

A0JK2A



Ticker-Symbol AURELIUS-Aktie:

AR4



Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 22 Konzernunternehmen mit rund 20.500 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,7 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de (15.02.2018/ac/a/nw)







Grünwald (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktie: Übernahme der Connect Group abgeschlossen - AktiennewsAURELIUS Omega Ltd., eine Tochter der europaweit tätigen Investmentgruppe AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ("AURELIUS"), hat die Übernahme der börsennotierten britischen Spezialvertriebsgesellschaft Connect Group Plc. erfolgreich abgeschlossen, so die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Deutliches Potenzial für das Geschäftsmodell von AURELIUSAus Sicht von AURELIUS hat Connect Books deutliches Potenzial. In den kommenden Monaten wird ein Expertenteam von AURELIUS die Geschäftsführung von Connect Books dabei unterstützen, den Carve-out aus der Connect Group so zu vollziehen, dass das normale Tagesgeschäft des Unternehmens möglichst wenig beeinträchtigt wird. AURELIUS wird zudem gemeinsam mit der Geschäftsführung an der Umsetzung der geplanten Strategie arbeiten. Die Effizienz soll gesteigert und das Wachstum über das gesamte Markenportfolio hinweg beschleunigt werden. Zur Stärkung des operativen Geschäfts soll der Fokus künftig auf eine weitere Internationalisierung, den Ausbau des Serviceangebots, die Erhöhung der Marketingkapazitäten und auf den Betrieb der E-Commerce-Plattform gelegt werden.Im Anschluss an die Übernahme soll Connect Books wieder in Bertram Group umfirmiert werden.Börsenplätze AURELIUS-Aktie:XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:56,65 EUR +0,71% (15.02.2018, 10:00)