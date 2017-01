Die AURELIUS-Aktie bleibt weiter aussichtsreich, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 11.01.2017)



Kurzprofil AURELIUS SE & Co. KGaA:



AURELIUS (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist seit vielen Jahren international erfolgreich im Markt für Unternehmensübernahmen und eine der führenden europäischen Beteiligungsgruppen. Ausgehend von Büros in München, London, Stockholm und Madrid erwirbt AURELIUS europaweit Unternehmen und Konzernabspaltungen mit Entwicklungspotenzial. Die Tochterunternehmen werden unter dem Dach von AURELIUS strategisch langfristig ausgerichtet und weiterentwickelt und profitieren dabei von der Managementerfahrung und Finanzkraft des Mutterkonzerns.



Aktuell zählen weltweit 24 Konzernunternehmen mit Standorten in Europa, Asien, und den USA zum AURELIUS Konzern. Dazu gehören zahlreiche bekannte Traditionsmarken, Dienstleistungsunternehmen sowie Industrieunternehmen. Die Akquisition von Unternehmen erfolgt nach strengen Investitionskriterien, unterliegt aber keinem Branchenfokus. Die Aktie der AURELIUS SE & Co. KGaA ist im m:access der Börse München gelistet und wird unter der ISIN DE000A0JK2A8 an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.



Haar (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienalyse von "Vorstandswoche.de":Laut Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" bleibt die Aktie der AURELIUS SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) weiter aussichtsreich.Die Münchner Beteiligungsgesellschaft habe die Übernahme der europäischen Geschäftsaktivitäten des US-Konzerns Office Depot abgeschlossen. Wie AURELIUS-Chef Dirk Markus den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, habe es den ersten Kontakt zu den Amerikanern im November 2015 gegeben. Damals hätten die beiden Büroartikel-Riesen Office Depot und Staples fusionieren und sich jeweils von ihrem Geschäft in Europa trennen wollen. Die Fusion sei allerdings im Sommer 2016 geplatzt.Das Europageschäft von Staples sei inzwischen beim Finanzinvestor Cerberus gelandet und die entsprechenden Aktivitäten von Office Depot bei AURELIUS. Beide Einheiten würden einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro erzielen. Zuvor hätten sich die beiden Rivalen einen Preiskrieg geliefert, der zu entsprechenden Verlusten geführt habe. Weder Cerberus noch AURELIUS dürften diese Preisschlacht fortführen. Beide Private-Equity Investoren hätten nur ein Interesse: Geld verdienen. Das Geschäft von Office Depot Europa unterteile sich in drei Bereiche. Der Online- und Katalogversand unter der Marke Viking. Dieser Bereich erziele ca. 800 Mio. Euro Umsatz und ein positives EBITDA von 40 Mio. Euro. Die Marge: 5%. Das Ladengeschäft für Endverbraucher stemme Einnahmen von ca. 200 Mio. Euro und sei leicht profitabel. Sorgenkind sei das Geschäft mit Firmenkunden."In diesem Bereich erzielt das Unternehmen 1 Mrd. Euro Umsatz und einen Verlust beim EBITDA von 40 Mio. Euro, weil die Preise im Keller sind", so Markus. Diesen Bereich wolle der CEO schnell sanieren und die Verluste eindampfen. Office Depot Europa werde sich von unrentablen Umsätzen trennen. Am Ende würden vom heutigen Umsatzvolumen von 2 Mrd. Euro noch ca. 1,4 Mrd. Euro übrigbleiben. Auf diesem Umsatzniveau halte Markus mittelfristig eine EBITDA-Marge von über 5% für machbar. Das würde einem EBITDA von bis zu 80 Mio. Euro entsprechen.Office Depot Europa könnte nicht nur beim Umsatzvolumen der größte Deal für AURELIUS werden, sondern auch beim Profit. Da es sich um eine klassische Konzernabspaltung gehandelt habe, sei es ein typischer Deal für AURELIUS gewesen. Der Kaufpreis habe bei einem 1 Euro gelegen und die Kasse dieses Zukaufs sei mit rund 110 Mio. Euro gefüllt. Bankschulden seien Fehlanzeige. Rund 150 Mio. Euro stünden zudem zur Finanzierung des Working Capitals zur Verfügung. In diesem Jahr rechne Markus mit Sanierungsaufwendungen von ca. 25 Mio. Euro, die das EBITDA zunächst belasten würden. Aufgrund des Kaufpreises zu Nominal könne sich AURELIUS 2017 über einen riesigen Effekt beim "bargain purchase" freuen, der die Aufwendungen für die Restrukturierung mehr als eliminiere. Markus schätze diesen positiven Effekt für das EBITDA auf ca. 250 Mio. Euro, der im ersten Quartal 2017 gebucht werde. Der operative Beitrag für das EBITDA aus der Transaktion für den AURELIUS-Konzern solle 2017 schon leicht positiv sein.Noch keine konkrete Aussage habe der Firmenchef zur Dividende für 2016 machen wollen. "Die Basisdividende haben wir in den letzten Jahren immer um 10 Cent gesteigert. Die Kontinuität wollen wir beibehalten. Rechnerisch entspricht dies für 2016 nunmehr 1 Euro je Aktie. Bei der Partizipationsdividende aus Unternehmensverkäufen rechnen wir nicht das Kalenderjahr, sondern von Hauptversammlung zu Hauptversammlung, die über die Dividende beschließt", erkläre Markus."Sofern in den nächsten Monaten noch weitere Verkäufe erfolgen, steigt diese Ausschüttungssumme. Bisher hat AURELIUS für die Partizipationsdividende aus Unternehmensverkäufen schon rund 1 Euro pro Aktie angesammelt. In den nächsten 12 Monaten sind zum Beispiel die IT-Aktivitäten von Getronics bereit für einen Exit. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von 500 Mio. Euro und ein EBITDA von 20 Mio. Euro. Im Gegensatz zu unseren früheren Gesprächen wollte Markus einen Börsengang von Getronics in diesem Jahr nicht komplett ausschließen. "Ich bin kein Freund von Börsengängen. Wir verkaufen lieber komplett als in Teilen. Ich kann mir einen Börsengang von Getronics aber durchaus vorstellen."AURELIUS notiere aktuell mit gut 59 Euro auf einem Rekordhoch. Gelinge nun der Sprung über 60 Euro? Die Experten würden meinen, wegen der Rekordaussichten für 2017, ja.