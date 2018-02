Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die australischen Notenbanker zeigten in den Minutes eine höhere Zuversicht in das globale und heimische Wachstum, sie rechnen aber nur mit einem "graduellen" Anziehen der Inflation und der Löhne, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu AUD/USD.



Die Risiken eines labileren Immobilienmarkts und der Wachstumsverlangsamung Chinas würden bestehen bleiben, so dass nach Erachten der Analysten frühestens ab Herbst eine Zinsanhebung zu erwarten sei. Für den Australischen Dollar dürfte trotz robuster Konjunkturdaten wenig Spielraum nach oben vorhanden sein. (21.02.2018/ac/a/m)