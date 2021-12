Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von AT&T befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (22.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Zum 20. Jubiläum der Harry Potter-Filmreihe erwecke HBO Max die magische Welt wieder zum Leben. Im Reunion-Special "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" gebe es ein Wiedersehen mit zahlreichen Stars aus den Filmen. Die Ausstrahlung an Neujahr habe das Potenzial, viele neue Abonnenten anzulocken.Nach mehreren kleinen Teasern habe HBO Max am Montag schließlich den vollständigen Trailer veröffentlicht. Dabei werde klar: Das Reunion-Special gebe Einblicke in das Making-Off der Filmreihe und bringe die Schauspieler in vielen Interviews und Gesprächen zusammen.Mit am Start seien natürlich Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint. Auch andere bekannte Schauspieler wie Helena Bonham Carter und Ralph Fiennes würden am großen Wiedersehen teilnehmen.Der erste Kinofilm im Jahr 2001 habe weltweit eine riesige Welle des Erfolges ausgelöst. Alle acht Teile hätten etwa sieben Milliarden Dollar in die Kinokassen gespült. Das große Interesse an der Zauberwelt halte bis heute an: Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung sei der Trailer schon über 1,3 Millionen mal aufgerufen worden.Treue Harry Potter-Fans seien regelrecht gezwungen, sich ein Streaming-Konto bei HBO Max anzulegen. Es verspreche ein guter Start in das neue Jahr zu werden, der sich auch auf die Aktie von Muttergesellschaft AT&T auswirken dürfte.Für die Aktie dürfte es weiter bergauf gehen, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link