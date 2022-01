Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Ein deutlich stärkeres Interesse an seinen Streamingdiensten habe AT&T beim Erreichen seiner Jahresziele geholfen. Weltweit gebe es mittlerweile 73,8 Mio. Abonnenten von HBO und HBO Max, habe das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Das sei rund ein Viertel mehr Kunden als 2020 und deutlich mehr als das, was Konzernchef John Stankey für möglich gehalten habe. Die Sparte WarnerMedia solle an den Erfolg anknüpfen und im laufenden Jahr einen Umsatz von 37 bis 39 Mrd. USD erreichen, nach rund 35,6 Mrd. USD 2021.Insgesamt habe der Konzernumsatz jedoch geschwächelt. Maßgeblich durch fehlende Erlöse mit Dienstleistungen sei der Jahreswert um 1,7% auf knapp 169 Mrd. gesunken. Nur der Verkauf von Endgeräten wie Smartphones habe dem gegenhalten können. Verglichen mit dem Konkurrenten Verizon aus New York hätten die Texaner dennoch rund ein Drittel mehr neue Mobilfunk-Verträge verzeichnen können.Unterm Strich habe AT&T nach einem Verlustjahr mit knapp 20 Mrd. USD wieder Geld verdient. Für die erste Märzhälfte sei ein virtuelles Analystentreffen anvisiert.Die AT&T-Aktie haben immer mehr Investoren in den zurückliegenden, schwierigen Wochen für sich entdeckt. Vor allem die Dividendenrendite von knapp acht Prozent ist für viele ein Kaufargument. Die jüngsten Zahlen unterstreichen, dass es auch fundamental aufwärts geht.Die AT&T-Aktie hätten immer mehr Investoren in den zurückliegenden, schwierigen Wochen für sich entdeckt. Vor allem die Dividendenrendite von knapp 8% sei für viele ein Kaufargument. Die jüngsten Zahlen würden unterstreichen, dass es auch fundamental aufwärts gehe, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: AT&T.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG:Aktien von AT&T befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.