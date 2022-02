Börsenplätze AT&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:

21,085 EUR +0,81% (18.02.2022, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

21,05 EUR +0,65% (18.02.2022, 16:34)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

23,91 USD +0,63% (18.02.2022, 16:22)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (18.02.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) weiterhin zu kaufen.Die Zahlen für das vierte Quartal 2021 hätten großteils die Erwartungen übertreffen können, wobei vor allem die Mobilfunksparte im Kommunikationssegment sowie WarnerMedia Zuwächse im Jahresvergleich hätten verzeichnen können. Lange werde WarnerMedia jedoch nicht mehr Teil des Konzerns sein, da die Abspaltung schon Ende des zweiten Quartals dieses Jahres abgeschlossen werden solle. Dazu komme auch noch eine Dividendenkürzung, welche den ein oder anderen Dividendenjäger abschrecken könnte. Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass AT&T Aktionäre bei Abschluss der Transaktion Anteile am dadurch geschaffenen Joint Venture Warner Bros. Discovery erhalten und mit einer 71%igen Beteiligung weiterhin von der Geschäftsentwicklung profitieren könnten. Außerdem belaufe sich die Dividendenrendite bei aktuellem Kursniveau dann immer noch auf rund 4,7%.Unter dem Strich sehe der Analyst AT&T ganz klar als eine Value-Aktie, die sich nun wieder auf das Kerngeschäft (Telekom und Netzwerk) fokussiere und trotz unterdurchschnittlichen Wachstumsraten zum aktuellen Bewertungsniveau günstig zu haben sei.Deshalb bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung und belässt das Kursziel bei USD 27. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity