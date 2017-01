NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

USD 41,82 (30.01.2017)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (31.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).Der Umsatz sei überraschend in Q4 leicht um 0,7% y/y gesunken. Von den drei großen Bereichen habe lediglich das Segment Entertainment Group (+1,6% y/y) ein Wachstum verzeichnen können, während die anderen beiden großen Bereiche u.a. vom harten Wettbewerb im Mobilfunkmarkt belastet worden seien. Wegen der jährlichen Neubewertung von Pensionsverpflichtungen sei es auf berichteter Ebene zu einem Gewinneinbruch gekommen, weshalb hier die Erwartungen verfehlt worden seien. Die bereinigte Ergebnisentwicklung sei dagegen erfreulich verlaufen.Für 2017 gehe das Unternehmen u.a. erwartungsgemäß von einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus. Das bereinigte EPS solle um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zulegen. Der Analyst habe seine Prognose für das bereinigte EPS für 2017 auf 2,91 (alt 2,45) USD erhöht. Für 2018 prognostiziere er erstmals ein berichtetes EPS von 2,55 USD bzw. ein bereinigtes EPS von 3,05 USD.Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:38,72 EUR -1,19% (31.01.2017, 13:58)