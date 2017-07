NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (26.07.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktie: Chancen für einen tragfähigen Boden stehen gut - ChartanalyseDer US-Telekomriese AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) hat am Dienstag nachbörslich Zahlen vorgelegt und überraschte Experten auf ganzer Linie, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Demnach habe der US-Mobilfunkanbieter AT&T 127.000 neue Kunden für sich gewinnen können, Experten hätten noch mit einem Rückgang von knapp 23.000 Teilnehmern gerechnet. Noch im ersten Quartal habe AT&T das erste Mal in der Firmengeschichte Mobilfunkkunden verloren - vermutlich an den Konkurrenten T-Mobile US. Aber auch beim Gewinn habe das Unternehmen die Prognosen geschlagen und je Anteilsschein 79 US-Cent verdient, dass 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum entspreche. Unter dem Strich habe Gewinn von 3,4 auf 3,9 Milliarden US-Dollar zugelegt, der Umsatz sei hingegen wie von Experten erwartet um knapp 2 Prozent auf 39,8 Milliarden US-Dollar gefallen.Möglicherweise könnten die positiven Daten zum abgelaufenen Quartal der Aktie von AT&T im Bereich von 36,00 US-Dollar nun zu einem tragfähigen Boden verhelfen, wie die erste Kursreaktion nachbörslich gezeigt habe. Auf dieser Unterstützung tanze die Aktie nämlich bereits seit geraumer Zeit herum, habe sich bislang aber nicht von ihren Tiefstständen lösen können. Der Zeitpunkt für ein mehrmonatiges Long-Investment dürfte nicht zuletzt wegen dem festen Zahlenwerk nicht besser sein, zumal der Wert noch auf einem relativ niedrigen Kursniveau tendiere.Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:32,095 EUR +3,27% (26.07.2017, 15:10)