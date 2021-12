XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:

45,85 EUR -1,82% (10.12.2021, 15:26)



Wiener Börse Aktienkurs AT&S-Aktie:

46,15 EUR -0,54% (10.12.2021, 15:38)



ISIN AT&S-Aktie:

AT0000969985



WKN AT&S-Aktie:

922230



Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

AUS



Wien Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

ATS



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (10.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Leiterplattenherstellers AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Leiterplattenhersteller AT&S sei einer der Überflieger im Österreichischen Standardwerte-Index ATX. Mit einem bisherigen Zuwachs von rund 80 Prozent könnten sich Anleger, die den Titel seit Anfang des Jahres im Depot hätten, über eine satte Rendite freuen. Und die Analysten seien überwiegend optimistisch, dass der Höhenflug anhalte.Kepler Cheuvreux habe gerade die Kauf-Empfehlung für AT&S bestätigt und das Kursziel von 50 auf 63 erhöht. Insgesamt seien die von Bloomberg befragten Analysten bullish für den Halbleiter-Wert. Von sieben stünden fünf (einschließlich Kepler Cheuvreux) auf der Käuferseite, zwei hätten dem Titel eine "neutrale" Haltung gegenüber, Verkaufsempfehlungen gebe es keine. Das Zwölf-Monats-Konsensziel von 51,60 Euro impliziere dabei die Chance von rund 13 Prozent Kurspotenzial.Mit Blick auf die Bewertung könnten Skeptiker sagen, dass die Aktie bereits gut bezahlt sei - mit einem 2022er KGV von 25 liege der Leiterplatten-Hersteller nämlich über der Peegroup (19). Doch die Wachstumsaussichten der Österreicher seien gigantisch und würden daher ein deutlich höheres KGV rechtfertigen. Der Technologiekonzern peile für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro an - das entspreche einem jährlichen Wachstum von rund 27 Prozent. Zur Einordnung: Für das laufende Geschäftsjahr 2021/222 würden 1,5 Milliarden Euro erwartet.AT&S bleibt auch aus Sicht des "Aktionär" auf der Überholspur und dürfte 2022 neue Allzeithochs markieren. Investierte Anleger bleiben weiter dabei, da auch das Chartbild top aussieht, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 10.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AT&S-Aktie: