Wiener Börse Aktienkurs AT&S-Aktie:

21,45 EUR +2,39% (02.11.2018, 11:05)



ISIN AT&S-Aktie:

AT0000969985



WKN AT&S-Aktie:

922230



Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

AUS



Wien Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

ATS



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (02.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktie nimmt einen neuen Anlauf nach oben - AktienanalyseErneut gute Nachrichten von AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS): Der österreichische Leiterplattenhersteller ist stark in das laufende Geschäftsjahr 2018/19 gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gründe seien höhere Umsätze aus den Werken in Chongqing, welche sich in der Vorjahresperiode noch teilweise in der Anlaufphase befunden hätten, sowie Maßnahmen zur Effizienz- und Produktivitätsverbesserung. Zudem trage ein höherwertiges Produktportfolio bei IC-Substraten (wie beispielsweise Server-Anwendungen) zur Ergebnissteigerung bei.Auf dieser Basis sowie des positiven Ausblicks für die kommenden Monate und unter Berücksichtigung saisonaler Effekte im vierten Quartal habe der AT&S-Vorstand nun die Prognosen erhöht. Unter der Voraussetzung, dass sich die Wechselkurse nicht großartig verändern würden, solle der Umsatz im Gesamtjahr nun um sechs bis acht Prozent wachsen. Bislang sei die Gesellschaft von einer Zunahme von "bis zu sechs Prozent" ausgegangen. Zudem solle die Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nun in einer Bandbreite von 24 bis 26 Prozent landen. Hier sei AT&S zunächst von "bis zu 23 Prozent" ausgegangen.Die Aktie habe zunächst äußerst positiv auf die Meldung reagiert. In der Spitze sei es um rund 15 Prozent bis auf 22 Euro nach oben gegangen, ehe der schwache Gesamtmarkt dem Aufwärtstrend ein Ende gesetzt habe. Jedoch sei es nur eine Frage der Zeit, bis der Titel sich erneut nach oben aufmache. Denn die Bewertung sei recht moderat. Auf Basis der von Analysten für das Geschäftsjahr 2018/19 geschätzten Gewinne beläuft sich das KGV auf gerade mal rund zehn, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2018)Börsenplätze AT&S-Aktie:XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:21,4499 EUR +2,14% (02.11.2018, 10:54)