Gestern habe die "Financial Times" ("FT") erneute Anschuldigungen (Bilanzfälschung) gegen Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) erhoben. Obwohl das Unternehmen diese umgehend als unwahr zurückgewiesen habe, habe die Aktie zwischenzeitlich bis zu 23% an Wert verloren, am Handelsende seien es -12,8% gewesen.



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) hätten gestern im Lichte guter Quartalszahlen und eines angehobenen Ganzjahresausblicks um 1,6% zulegen können.



Gestern seien vorbörslich eine Reihe von Quartalsergebnissen aus dem US-Bankensektor gekommen, wobei insbesondere JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (+3,0%) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (+1,4%) zu gefallen gewußt hätten, bei Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (+0,3%) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) (+1,7%) hätten die Zahlen jedoch unter den Markterwartungen gelegen.



Der Hersteller von Streaming-Produkten, Roku (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU), habe gestern von der Nachricht profitiert, dass die Apple TV App ab sofort auf dessen Plattform erhältlich sei. Die Roku-Aktie sei in Folge dessen um 11,5% gestiegen. (16.10.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der niederländische Halbleiterzulieferer ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) hat heute Früh solide, im Rahmen der Erwartungen liegende Q3-Zahlen berichten können, auch der Ausblick für das laufende Q4 entsprach ziemlich genau den Analystenerwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sehr erfreuliche Quartalszahlen habe Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) präsentieren können, wo der Umsatz über der höchsten Teilschätzung am Markt gelegen habe, zudem habe der Pharma-Konzern seinen Umsatzausblick für 2019 erhöht und möchte auch die Dividende anheben.