Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

659,60 EUR +0,41% (21.10.2021, 11:25)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

660,20 EUR +0,47% (21.10.2021, 11:28)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (21.10.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).Der Umsatz sei in Q3 2021 wie erwartet um 32,4% y/y geklettert. Auch die Ergebniskennzahlen seien im Großen und Ganzen erwartungsgemäß ausgefallen bzw. habe der Nettogewinn (+63,9% auf 1,74 (Vj.: 1,06; Analystenprognose: 1,56; Marktkonsens: 1,62) Mrd. Euro) die Erwartungen sogar übertreffen können. Trotz des hohen Auftragseingangs in Q3 (6,18 (Vj.: 2,87; Q2 2021: 8,27) Mrd. Euro) habe der Umsatzausblick von ASML für das laufende Jahresschlussquartal (4,9 und 5,2 (Vj.: 4,25; bisherige Analystenprognose: 5,32; Marktkonsens: 5,23) Mrd. Euro) im Mittel jedoch unter den Erwartungen gelegen.ASML könne derzeit laut eigenen Aussagen die starke Nachfrage von Halbleiterherstellern wegen der Materialengpässe in der Lieferkette aktuell voraussichtlich nicht voll ausschöpfen. Finanzchef Dassen habe zudem darauf verwiesen, dass einige eingeplante Erlöse erst im kommenden Jahr gebucht werden könnte. Andererseits profitiere ASML weiterhin vom starken Kapazitätsausbau der Halbleiterindustrie wegen des weltweiten Angebotsengpasses bei Halbleitern. Jost habe seine EPS-Prognose für 2021e auf 13,50 (alt: 13,29) Euro erhöht und für 2022e auf 16,23 (alt: 16,08) Euro.Markus Jost, Analyst von Independent Research, hat ein neues Kursziel von 700,00 (alt: 680,00) Euro ermittelt. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (12 Monate: 3,30 Euro/Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (12 Monate) von <10%. Jost bewerte die ASML-Aktie daher weiterhin mit "halten". (Analyse vom 21.10.2021)