Börsenplätze ASML-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

242,55 EUR +0,43% (16.10.2019, 12:15)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

242,80 EUR -0,16% (16.10.2019, 12:12)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (16.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) unter die Lupe.Der Chip-Konzern ASML habe Q3-Zahlen abgeliefert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die starke Quartalsbilanz bestätige damit die hervorragende Kursentwicklung der Aktie - so könne es für die Aktionäre weitergehen.Im dritten Quartal habe der Konzern, der zu den wertvollsten Unternehmen der Eurozone gehöre, seinen Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um rund 16 Prozent auf 2,99 Milliarden Euro gesteigert und damit im Rahmen der Erwartungen gelegen.Die von Analysten viel beachtete Bruttomarge habe sich auf 43,7 Prozent beziffert, nach 43,0 Prozent im zweiten Quartal. Im Vergleich zum Vorquartal habe ASML den Gewinn um rund ein Drittel auf 627 Millionen Euro gesteigert - der Markt habe hier nur 610 Millionen Euro erwartet.Im Schlussquartal würden die im Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 gelisteten Niederländer mit einem Umsatz von 3,9 Milliarden Euro und einer Bruttomarge zwischen 48 und 49 Prozent rechnen. Trotz einer anhaltenden Schwäche bei der Produktion von Speicherchips halte der Chipindustrie-Ausrüster ASML damit an seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest. Auch seine Ziele für 2020 und die Jahre danach bis 2025 habe der Konzern bestätigt.ASML habe zudem die Ausschüttung einer Zwischendividende in Höhe von 1,05 Euro je Aktie angekündigt und wolle im kommenden Jahr über ein neues Aktienrückkauf-Programm entscheiden.Starke Zahlen und ein stabiler Ausblick bestätige die hervorragende Kursentwicklung der ASML-Aktie. Große Abnahmeverpflichtungen wie in der vergangenen Woche durch Samsung sowie der Burggraben im Bereich der EUV-Lithographiesysteme böten zusätzlichen Rückhalt.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" meint: dabeibleiben. Das Kursziel laute 300 Euro. (Analyse vom 16.10.2019)