Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

458,95 EUR +4,25% (20.01.2021, 15:34)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

457,85 EUR +4,08% (20.01.2021, 15:35)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



Hannover (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) und erhöht das Kursziel von 364 auf 500 Euro.Nach einem bereits starken Q3 habe der niederländische Konzern mit einem fulminanten Q4 überzeugen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe ASML nicht nur mit einem starken Umsatzwachstum, sondern auch mit einer steigenden Rentabilität geglänzt. Und: Der technologische Fortschritt dürfte für weiter anhaltende Wachstumstrends sorgen. Gleichzeitig bestehe weiteres Rentabilitätssteigerungspotenzial. Donie habe seine Planung überarbeitet und erhöht. Die ASML-Aktie notiere aktuell auf einem Allzeithoch, wobei das Bewertungsniveau auf dem hohen Wachstumspotenzial fuße. Charttechnisch würden sich aktuell keine Widerstände auf dem Weg nach oben ergeben, so dass die psychologische 500-Euro-Marke das nächste Hindernis darstellen dürfte.Entsprechend erhöht Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel auf dieses Niveau (alt: 364 Euro) und bestätigt seine Kaufempfehlung für die ASML-Aktie. (Analyse vom 20.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "ASML Holding N.V.": Keine vorhanden.Börsenplätze ASML-Aktie: