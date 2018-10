Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

160,26 EUR +4,09% (17.10.2018, 16:50)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

160,24 EUR +3,38% (17.10.2018, 16:53)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (17.10.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).Auch in Q3/2018 habe ASML die ausgegebenen Unternehmensziele sowie die Markterwartungen schlagen können. Zudem habe der Ausblick für das laufende 4. Quartal überzeugt, so dass Donie seine Planung etwas erhöht habe. Auch langfristig bleibe der unternehmerische Aufwärtstrend angesichts hoher Wachstumspotenziale (insbesondere auch durch die EUV-Technologie) intakt.Aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten an den Aktienmärkten belässt Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, sein Kursziel für die ASML-Aktie zunächst bei EUR 210,00 und bestätigt das "kaufen"-Votum. (Analyse vom 17.10.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "ASML HOLDING N.V.": Keine vorhanden.Börsenplätze ASML-Aktie: