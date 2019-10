Börsenplätze ASML-Aktie:



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (22.10.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) von 195 auf 215 Euro.Während die Q3-Zahlen insgesamt im Rahmen der Erwartungen geblieben seien, hätten drei Fakten positiv hervorgestochen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die in Aussicht gestellte geringere annualisierte Steuerquote und die Guidance für Q4 - beides habe ihn veranlasst, seine Planung für 2019 anzuheben - sowie v.a. der starke Ordereingang für EUV-Systeme, der auf einen breiten Einsatz der Hoffnungsträgertechnologie in der Volumenherstellung von Logik- und Speicherchips hindeute. Insbesondere letzteres veranlasse Donie, sein Kursziel anzuheben.Aufgrund des bereits hohen Bewertungsniveaus bestätigt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse zunächst seine Halteempfehlung für die ASML-Aktie und erhöht das Kursziel von 195 auf 215 Euro. (Analyse vom 22.10.2019)Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die ASML-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 195 auf 215 Euro angehoben. (Analyse vom 22.10.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der ASML Holding N.V.: Keine vorhanden.