Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

185,20 EUR 0,00% (27.07.2018, 17:35)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

185,90 EUR +0,38% (27.07.2018, 17:35)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (27.07.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).Das Unternehmen habe in Q2 nahtlos an die Dynamik des Jahresstarts anknüpfen und die eigenen sowie die Markterwartungen übertreffen können. Auch der Ausblick für Q3 liege sowohl umsatz- als auch margenseitig über den bisherigen Erwartungen des Analysten. Entsprechend habe er seine kurz- und mittelfristige Planung nochmals erhöht. Das gewaltige Wachstumspotenzial der EUV-Technologie sollte ferner die langfristige Entwicklung positiv prägen. Auf dieser Basis sehe der Analyst ein höheres Potenzial für den Titel.Ein von EUR 180,00 auf EUR 210,00 erhöhtes Kursziel verbindet Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, mit einer Kaufempfehlung für die ASML-Aktie. (Analyse vom 27.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "ASML HOLDING N.V.": Keine vorhanden.Börsenplätze ASML-Aktie: