Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

9,40 EUR -5,43% (02.10.2018, 09:25)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

CHF 10,66 -3,09% (02.10.2018, 09:34)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (02.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, überprüft sein Rating und Kursziel für die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).Ambitionierte Ziele: EBITDA-Marge 12 bis 14% durch jährliche Run-Rate-Einsparungen von EUR 90 Mio. bis zum GJ21. Die Unternehmensleitung gehe davon aus, dass sich 100% der Einsparungen im Gewinn niederschlagen würden, ohne dass ein Teil ins Geschäft reinvestiert werde - eine recht sportliche Annahme. Von den EUR 150 Mio. Einmalkosten würden EUR 50 Mio. für die Reorganisation benötigt werden.Erhebliche Steigerung der Investitionen: Die Investitionen sollten sich mittelfristig auf 3,5 bis 4,5% des Umsatzes belaufen, die EUR 100 Mio. für das Projekt Renew nicht eingerechnet. Für GJ 2019E erwarte das Unternehmen Investitionen in Höhe von EUR 165 Mio. (ggü. EUR 87 Mio. in GJ 2018). Bislang habe ARYZTA nach eigenen Aussagen in den vergangenen Jahren zu viel investiert. Auch wenn der Analyst den Automationsbedarf nachvollziehen könne (und Automation seit längerem befürworte) stelle dies eine deutliche Erhöhung dar (EUR 140 Mio. über drei Jahre ggü. den bisherigen VontE).Hoher Liquiditätsbedarf: Schwankungen beim NUV (Abfluss im GJ18), EUR 326 fällige Schulden im Dezember, Projekt Renew 150 Mio., Wiederaufnahme von Dividenden- und Hybrid-Dividendenzahlungen. Anhaltend hohe Leverage aufgrund der Hybrid-Dividenden (EUR 800 inkl. Dividende). Zu berücksichtigen seien auch Operating Leases in Höhe von EUR 329 Mio.Viele Unwägbarkeiten hinsichtlich der Kapitalerhöhung. Gestern habe der Großaktionär Cobas AM (14,5% der Anteile) mitgeteilt, dass er durch den Vorstand oder auf einer außerordentlichen Generalversammlung einen alternativen Vorschlag zur Kapitalerhöhung von EUR 800 Mio. unterbreiten wolle. Laut Cobas benötige das Unternehmen keine solche stark verwässernde Kapitalerhöhung. Der Analyst sei dagegen der Ansicht, dass ARYZTA seine Bilanz deutlich ausweiten müsse. Die Volatilität werde hoch bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: