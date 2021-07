Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

72,31 EUR -0,65% (19.07.2021, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

73,15 EUR -1,83% (16.07.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

85,89 USD -1,20% (16.07.2021)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (19.07.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - AMD: Korrektur oder neuer Abwärtstrend? - Chartanalyse

Mitte Mai waren die Aktien des Chipherstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) kurz unter die zentrale Unterstützung bei USD 73,75 gefallen, dort aber sofort wieder gekauft und in einen neuen Aufwärtstrend überführt worden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.

Dieser Abverkauf habe die Käufer offensichtlich wie ein Weckruf wachgerüttelt, denn in den folgenden Wochen hätten die Aktien geradlinig nach Norden gezogen und die kurzfristige Abwärtstrendline und die Hürde bei USD 89,20 überwunden. Kurz sei auch die Widerstandsmarke bei USD 94,28 überwunden worden, ehe in den letzten Tagen eine Korrektur eingesetzt habe, die den Wert aktuell wieder unter die USD 89,20-Marke gedrückt habe.

Ausblick: Der Aufwärtstrend bei den Aktien von AMD sei zwar weiter intakt, doch mahne der Rückfall der letzten zwei Wochen nun zur Vorsicht. Eine weitere Verkaufswelle könnten sich die Bullen nicht mehr leisten.

Die Long-Szenarien: Sollte der Wert jetzt also an der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie nach Norden abprallen und auch die Hürde bei USD 89,20 wieder durchbrechen, wäre eine Fortsetzung der Kaufwelle möglich. Das erste Ziel eines solchen Anstiegs wäre die Widerstandszone von USD 94,20 bis USD 95,44. An dieser Stelle wäre eine weitere Abwärtsbewegung denkbar, die durchaus wieder bis USD 82,91 zurückführen könnte. Sollten die AMD-Aktien dagegen über die Zone ansteigen, wäre das Allzeithoch bei USD 99,23 das nächste Ziel.