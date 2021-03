XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

66,78 EUR -3,27% (04.03.2021, 13:30)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

80,86 USD -3,89% (03.03.2021, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der US-Konzern habe eine neue Grafikkarte angekündigt und attackiere NVIDIA im mittleren Preissegment. Während AMD mehr Bilder pro Sekunde zu einem günstigeren Preis biete, bleibe aber eine ganz andere Frage entscheidend. In der Präsentation der neu angekündigten Radeon RX 6700 XT zeige AMD, wie bei einem UVP von 479 USD vergleichbare NVIDIA-Karten hinter sich gelassen würden. Allerdings müssten unabhängige Benchmarks den Performance-Vorsprung noch bestätigen. Zudem seien weder die NVIDIA-Technologien DLSS noch Raytracing einbezogen. Erscheinen solle die neue AMD-Grafikkarte am 18. März.Fraglich bleibe jedoch, ob die RX 6700 XT überhaupt bei ihrer Kernzielgruppe, den Gamern, ankomme. Denn fehlende Kapazitäten bei Chip-Fertigern wie TSMC und die zusätzliche Nachfrage von Krypto-Minern hätten den Grafikkartenmarkt komplett leergefegt. AMD wolle diesem Problem begegnen, indem mehr Geräte bereits zum Launch verfügbar seien und der eigene Online-Shop wöchentlich neu aufgestockt werde. Die hohe Nachfrage nach Desktop-GPUs habe AMD zu einem starken vierten Quartal verholfen und das Management habe den Anlegern im Januar versichert, das Angebot hochzufahren.Die zusätzliche GPU-Nachfrage könne AMD nicht befriedigen, der Effekt der Sonderkonjunktur auf das laufende Quartal dürfte sich daher in Grenzen halten. In Q4 sei das "Graphics"-Segment gegenüber dem Vorjahr sogar geschrumpft. In Q1 dürfte allerdings ein leichtes Erlöswachstum verzeichnet werden. Der technologische Vorsprung von NVIDIA bei Grafikkarten bleibe jedoch bestehen. Die wirklich wichtigen Kurstreiber seien damit aktuell die EPYC-Server-Chips, bei denen AMD auch in der dritten Generation anhaltendes Wachstum erwarte. Anleger sollten diesem Wachstums-Garanten treu bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2021)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:66,99 EUR -0,06% (04.03.2021, 13:41)