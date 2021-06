Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

47,44 EUR -9,91% (03.06.2021, 14:25)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

57,25 USD -11,75% (03.06.2021, 14:27, vorbörslich)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol Deutschland AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (03.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Die Rally sei schon wieder vorbei. Die Aktie der bei WallStreetBets schwer angesagten AMC-Aktie gebe ihre vorbörslichen Kursgewinne komplett wieder ab. Der Grund: Das Unternehmen wolle bis zu 11,6 Millionen seiner Stammaktien verkaufen, um Schulden zurückzuzahlen und zukünftige Akquisitionen zu finanzieren.Weiter habe das Unternehmen davor gewarnt, in AMC zu investieren, "da die jüngsten Bewegungen nichts mit unserem zugrunde liegenden Geschäft zu tun haben". Wer AMC-Aktien kaufe, könne sein ganzes Geld verlieren.Die AMC-Aktie notiere aktuell mit 0,3 Prozent im Minus, nachdem sie zwischenzeitlich 18 Prozent zugelegt habe. Am Mittwoch sei das Papier mit einem Plus von 95 Prozent aus dem Handel gegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie: