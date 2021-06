Mit Material von dpa-AFX



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (04.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die auf dem "Reddit-Forum" viel diskutierte AMC-Aktie sorge weiterhin für Aufregung. So helfe die von Zockern losgetretene Kursrally der Kinokette bei der Geldbeschaffung. Laut Goldman Sachs habe AMC das beachtliche Rekordniveau dazu genutzt, um in mehreren Schritten erfolgreich Aktien bei Investoren unterzubringen.Konkret würden die Kurskapriolen helfen, um die pandemiebedingte Barmittellücke von zwei Milliarden US-Dollar zu schließen, so Goldman-Analyst Jason Kim. In den Jahren 2020 und 2021 würden sich die Einnahmen durch die Aktientransaktionen in etwa die Waage halten mit der Summe an Geld, die während der Lockdowns verbrannt worden sei.Er habe aber hinzugefügt, dass die Nettoschulden von AMC im Jahr 2022 nun niedriger erwartet würden als 2019 vor der Pandemie - unter anderem sollte die erwartete Wandlung einer Wandelanleihe dazu beitragen. Der Verschuldungsgrad werde dann aber wohl noch höher liegen, da er davon ausgehe, dass eine Erholung der operativen Vergleichskennziffern auf Vorkrisenniveau in der Kinobranche auf absehbare Zeit nicht realistisch sei.Auch Wedbush äußere sich skeptisch zur AMC-Aktie. Die Analysten des US-Analysehauses würden zwar bei einem "neutral"-Rating das Kursziel von 6,50 auf 7,50 Dollar erhöhen - was Abwärtspotenzial von rund 85 Prozent bedeute. Die Bank könne den Titel aufgrund der extremem Kursausschläge nicht empfehlen.Die AMC-Aktie verliere am Freitag im frühen US-Handel rund drei Prozent und notiere bei rund 53 Dollar.Um es direkt und konkret auf den Punkt zu bringen: AMC sei nur was für hartgesottene und sehr erfahrene Zocker.Anleger, die auf der Suche nach einem soliden Investment sind, machen unbedingt besser einen großen Bogen um das Papier, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2021)