Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

25,99 USD -2,62% (29.03.2022, 11:10)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

29,33 USD +44,91% (28.03.2022, 22:00)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment Holdings, Inc.:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist ein Unternehmen, das Kinos veranstaltet. Es lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. AMC Entertainment Holdings betreibt ungefähr 950 Theater mit rund 10.500 Leinwänden weltweit. (29.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der CEO sei ein Affe: Die Headline, die AMC-CEO Adam Aron als Affe bezeichne, sei keine Beleidigung. Vielmehr sei die Bezeichnung als "Ape", wie sich die Privatanleger des Reddit-Forums "wallstreetbets" untereinander bezeichnen würden, um auf ihre Stärke als nachahmende Horde anzuspielen, als Adelung für einen klugen Schachzug zu verstehen. Denn Aron und sein Team hätten es geschafft, aus 28 Millionen Dollar in nur zwei Wochen 67 Millionen Dollar zu machen - mit einer kurz vor der Insolvenz stehenden Gold-und Silberminen-Aktie.Die Geschichte beginne etwas vor dem Kauf von Hycroft Mining Holdings Mitte März - und zwar im Frühjahr 2021, als sich die Privatinvestoren des Reddit-Forums wallstreetbets auf die Aktie von AMC Entertainment gestürzt hätten, um einen Short-Squeeze auszulösen. Die AMC-Papiere hätten sich daraufhin in der Spitze ver-25-facht und der kurz vor der Insolvenz stehenden Firma neues Leben eingehaucht.Denn das AMC-Management habe sich das neue Investoreninteresse im Rahmen einer Kapitalerhöhung zunutze gemacht und habe damit rund 1,8 Milliarden Dollar eingenommen. Mit dem frischen Kapital hätten Schulden zurückgezahlt und in neue Kinos investiert werden können. Das Management habe jedoch auch versprochen, nach neuen Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten zu suchen.Mit dem Kauf von 22 Prozent der Anteile an Hycroft Mining Holding für 27,9 Millionen Dollar habe das Management nun eine solche Investitionsmöglichkeit entdeckt. "Mit Hycroft haben wir ein Unternehmen gefunden, das genau wie AMC vor einem Jahr dastand", habe Aron in einem CNBC-Interview gesagt. "Es hatte großartige Assets, in Form von Millionen von Unzen Silber und Gold im Boden, aber es hatte einen Liquiditätsengpass.""AMC Entertainment hat sein Können unter Beweis gestellt, wenn es darum ging, ein Unternehmen mit ansonsten wertvollen Assets durch schwerwiegende Liquiditätsprobleme zu führen, Kapital zu beschaffen und die Bilanzen zu stärken sowie mit Privatanlegern zu kommunizieren", heiße es in der Pressemitteilung zum Hycroft-Kauf. "All diese Erfahrungen und Fähigkeiten bringen wir mit, um die talentierten Bergbauexperten von Hycroft zu unterstützen."Bisher sei der Hycroft-Kauf für AMC jedenfalls ein voller Erfolg gewesen, denn auch bei der Aktie von Hycroft habe das Interesse der "wallstreetbets-Apes" die Kurse nach oben geschraubt. Die Aktien und Optionen seien zu einem Preis von 1,07 Dollar gekauft worden - aktuell stehe die Hycroft-Aktie bei 2,32 Dollar, nachdem sie alleine im Montagshandel rund 81 Prozent zugelegt habe. Und auch bei den AMC-Anlegern habe der Deal für Begeisterung gesorgt. Seit Ankündigung des Hycroft-Kaufs am 15. März habe sich die AMC-Aktie verdoppelt.Wohl auch, weil das AMC-Management künftig weitere Deals einfädele - selbst wenn diese eher mit dem Kerngeschäft verflochten sein dürften. Zuletzt seien die Kinostandorte von Arclight und Pacific gekauft, Überlegungen rund um eine gebrandete Kreditkarte angestellt und eigene Filmproduktionen angedacht worden.