Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

41,39 EUR +8,35% (08.07.2021, 19:07)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

48,90 USD +8,50% (08.07.2021, 18:52)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol Deutschland AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (08.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Am Dienstag sei die Freude der Reddit-Trader groß gewesen, weil AMC Entertainment eine geplante Kapitalerhöhung auf Eis gelegt habe. Dies habe jedoch nichts daran geändert, dass die Meme-Aktie am Donnerstag in einem schwachen Gesamtmarkt zwischenzeitlich deutlich unter Druck geraten sei. Derweil würden sich AMC Entertainment-Investoren gegenseitig motivieren, ihre Positionen zu halten. Auf Reddit schreibe ein Nutzer folgendes (ins Deutsche übersetzt): "Ich glaube, dass heute der blutigste Tag für AMC sein wird. Hier werden Helden geboren und die Starken von den Schwachen aussortiert. Ich zähle auf euch alle, dass ihr euch zusammenschließt! Lasst uns diesen Hedgies unsere Diamantkugeln zeigen!" (u/MightyFlyte Reddit)Eine Auswertung des Brokers Fidelity vom Mittwoch unterstreiche die Standhaftigkeit der AMC Entertainment-Anleger. Auf der Handelsplattform sei die Aktie der US-Kinokette fleißig gehandelt worden und sei am Ende des Handelstages der umsatzstärkste Titel gewesen. 11.800 Kauf-Orders im Vergleich zu 5.819 Verkauf-Orders würden darauf hindeuten, dass der Kampf zwischen Reddit-Trader und Shortseller weiter anhalten werde.Die AMC Entertainment-Aktie sei am Donnerstag zwischenzeitlich fast 15% im Minus gewesen. Im Laufe des Handels habe sich der Verlust jedoch deutlich verringert. Die Reddit-Trader seien offenbar dazu bereit, jeden Dip zu kaufen. Fraglich sei, ob letztlich die Privatanleger oder Shorsteller am längeren Hebel sitzen würden. "Der Aktionär" rate weiterhin davon ab, in Meme-Aktie wie AMC Entertainment zu investieren. Und falls doch mitgezockt werden möchte, sollte der Einsatz überschaubar bleiben, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.07.2021)Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie: